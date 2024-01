Sudakov Vecchia Signora Juventina, affare in salita: lo Shakhtar fissa una clausola rescissoria clamorosa

Sudakov Juve, affare in salita: lo Shakhtar fissa una clausola rescissoria clamorosa nel rinnovo di contratto fino al 2029

Sudakov ha firmato il rinnovo di contratto con lo Shakhtar Donetsk fino al 2029. E il club turco ha fissato una clausola rescissoria clamorosa da oltre 100 milioni di euro. A riferirlo è Fabrizio Romano via Twitter.

L’ucraino è considerato uno dei talenti più interessanti in circolazione e il suo nome è nella lista di mercato della Juve e di tanti altri top club.

The post Sudakov Juve, affare in salita: lo Shakhtar fissa una clausola rescissoria clamorosa appeared first on Juventus News 24.