Sturaro, esordio da dimenticare per l’ex Signora Juve: cosa è successo

Sturaro, esordio da dimenticare per l’ex centrocampista della Juventus: ecco cosa è successo al nuovo acquisto del Catania

Esordio da dimenticare per l’ex Juve Stefano Sturaro dopo il suo approdo al Catania nell’ultima finestra di mercato. Il centrocampista ha preso parte alla sfida contro la Casertana da titolare ma non è stato un esordio positivo.

L’ex bianconero poco dopo il suo ingresso in campo è stato ammonito e poi al minuto 49, la seconda ammonizione gli è valsa un’espulsione. L’ex Juve ha lasciato il Catania così in dieci per più di metà partita.

