Studio: Uso del Fiore di Cannabis dona sollievo immediato dai sintomi della Depressione

Secondo un nuovo studio pubblicato sullo Yale Journal of Biology and Medicine, l’inalazione di cannabis è associata a riduzione a breve termine dei sentimenti depressivi. Lo studio è stato pubblicato dal National Institute of Health ed è intitolato L’efficacia del fiore di cannabis per il sollievo immediato dai sintomi della depressione.

Per lo studio i ricercatori hanno esaminato gli effetti dell’inalazione di cannabis sui sentimenti depressivi in 1.819 soggetti per un periodo di un mese. I partecipanti allo studio hanno amministrato da soli la cannabis e hanno segnalato i cambiamenti dei sintomi in tempo reale su un’applicazione software mobile.

Secondo i ricercatori “quasi tutti i pazienti nel nostro campione [96 percento] hanno avuto sollievo dai sintomi dall’uso della cannabis per trattare la depressione … con una riduzione media dell’intensità dei sintomi di –3,76 punti su una scala analogica visiva da zero a dieci”.

Sono state utilizzate varietà di cannabis che erano dominanti nel THC. I ricercatori hanno riportato “prove minime di gravi effetti collaterali nel breve periodo”, sebbene abbiano riconosciuto che studi precedenti hanno mostrato “risultati contrastanti sull’associazione tra uso di cannabis e sintomi della depressione, con conclusioni poco chiare sulla direzione della causalità”.

Hanno concluso: “I nostri risultati indicano che il THC in particolare è correlato positivamente con una riduzione immediata dell’intensità dei sentimenti depressivi. … Sono necessarie ricerche future sulla cannabis e sulla depressione, confrontando direttamente l’efficacia del trattamento a breve e lungo termine e la gravità degli effetti collaterali dell’uso di cannabis con il trattamento antidepressivo convenzionale, in combinazione con approcci terapeutici convenzionali e in presenza di comportamenti clinicamente scoraggiati, come il consumo di alcol. “

L’abstract completo può essere trovato di seguito:

Obiettivo : Ricerche scientifiche su come il consumo di fiori di cannabis interi e naturali influenzi l’umore e le motivazioni comportamentali più in generale è in gran parte inesistente, e pochi studi fino ad oggi hanno misurato quanto il fiore di cannabis comune e commercialmente disponibile usato in vivo può influire sull’esperienza della “depressione” in tempo reale.

Metodi : abbiamo osservato 1.819 persone che hanno completato 5.876 sessioni di auto-somministrazione di cannabis utilizzando ReleafApp ™ tra il 06/07/2016 e il 07/08/2019, con l’obiettivo di misurare gli effetti in tempo reale del consumo di Cannabis fiore per il trattamento dei sintomi della depressione. Risultati: in media, il 95,8% degli utenti ha manifestato sollievo dai sintomi a seguito del consumo con una riduzione media dell’intensità dei sintomi di –3,76 punti su una scala analogica visiva 0-10 (SD = 2,64, d = 1,71, p <0,001). Il sollievo dei sintomi non differiva dai fenotipi vegetali marcati (” C. indica “, “C. sativa ” o “ibrido”) o dal metodo di combustione. Attraverso i livelli di cannabinoidi, i livelli di tetraidrocannabinolo (THC) erano i più forti predittori indipendenti di sollievo dei sintomi, mentre i livelli di cannabidiolo (CBD), invece, erano generalmente estranei ai cambiamenti in tempo reale dei livelli di intensità dei sintomi. L’uso di cannabis è stato associato ad alcuni effetti collaterali negativi che corrispondono a un aumento della depressione ( ad es sentirsi non motivati) fino al 20% degli utenti, nonché effetti collaterali positivi che corrispondono alla diminuzione della depressione ( ad es. sentirsi felici, ottimisti, sereni o rilassati) fino al 64% degli utenti.

Conclusioni : I risultati suggeriscono che, almeno a breve termine, la stragrande maggioranza dei pazienti che usano la cannabis sperimenta effetti antidepressivi, sebbene l’entità dell’effetto e l’estensione delle esperienze con effetti collaterali variano con le proprietà chemiotipiche della pianta.