Studio: Trattamento con CBD migliora i deficit associati al diabete

Un trattamento di più settimane con cannabidiolo migliora i deficit biofisici e comportamentali associati al diabete sperimentale di tipo 1, secondo un nuovo studio.

Lo studio è stato pubblicato sulla rivista Neuroscience Letters ed è stato pubblicato prima della stampa dal National Institute of Health degli Stati Uniti. Lo studio è intitolato Il trattamento di due settimane con cannabidiolo migliora i deficit biofisici e comportamentali associati al diabete sperimentale di tipo 1.

“I tassi di prevalenza di depressione e ansia sono almeno due volte più alti nei pazienti diabetici, aumentando la morbilità e la mortalità”, afferma l’abstract dello studio. “Il cannabidiolo (CBD) è stato identificato come un agente terapeutico vitale per trattare diversi disturbi psichiatrici.” Pertanto, questo studio “mirava a studiare l’effetto del trattamento con CBD (una volta al giorno per 14 giorni a partire da due settimane dopo l’induzione del diabete; a dosi di 0, 3, 10 o 30 mg / kg, ip) sulla depressione e sull’ansia comportamenti associati al diabete sperimentale indotto da streptozotocina (60 mg / kg; ip) nei ratti. “

I livelli di insulina plasmatica, glicemia e aumento di peso sono stati valutati in tutti i gruppi sperimentali, incluso un gruppo di controllo positivo trattato con imipramina. I ratti “sono stati testati nel test di nuoto forzato modificato (mFST) e test del labirinto elevato (EPM) elevato. Inoltre, i livelli di serotonina (5-HT), noradrenalina (NA) e dopamina (DA) in due regioni cerebrali legate all’emozione, la corteccia prefrontale (PFC) e l’ippocampo (HIP) sono stati valutati mediante cromatografia liquida ad alta pressione. “

Secondo i ricercatori, “I nostri risultati hanno mostrato che il trattamento con CBD (solo alla dose più elevata di 30 mg / kg) ha ridotto i comportamenti esagerati depressivi e ansiosi di ratti diabetici (DBT), che possono essere associati ad alterazioni del 5-HT, Livelli di NA e / o DA osservati in PFC e HIP. Il trattamento con CBD (dose più alta) ha anche indotto un aumento significativo dell’aumento di peso e dei livelli di insulina (e di conseguenza una riduzione della glicemia) nei ratti DBT. “

Concludono: “Gli effetti a lungo termine del CBD hanno dato origine a nuove strategie terapeutiche per limitare i deficit fisiologici e neurocomportamentali nei ratti DBT. Questo approccio ha dimostrato che il CBD può essere utile per il trattamento delle comorbilità psichiatriche nei pazienti diabetici “.

