Studio: Il CBD inibisce la Replicazione di SARS-CoV-2 nelle Cellule Polmonari Umane

DISCLAIMER: Al momento della stesura di questo articolo, la ricerca condotta per lo studio in discussione non è stata ancora sottoposta a peer-review. Se tu o il tuo amico, familiare o conoscente siete risultati positivi al COVID-19, non utilizzare le informazioni fornite in questo articolo per tentare di curarvi dalla malattia.

In uno studio condotto negli Stati Uniti, i ricercatori hanno scoperto che un composto nella cannabis può ostacolare il progresso della sindrome respiratoria acuta grave coronavirus 2 (SARS-CoV-2) nelle cellule polmonari umane.

La ricercatrice del Medical Center dell’Università di Chicago Marsha Rosner e colleghi hanno scoperto che il cannabidiolo (CBD) e il suo metabolita 7-OH-CBD hanno rallentato o bloccato la diffusione di SARS-CoV-2 nelle cellule epiteliali del polmone. SARS-CoV-2 è l’agente principale che si trova nella variante COVID-19 di SARS-COVID.

Nel loro studio, i ricercatori hanno scoperto che l’uso del CBD aveva una nota correlazione con la diminuzione della diffusione di SARS-CoV-2.

Come è stata condotta questa ricerca?

Per determinare l’impatto del CBD sul SARS-CoV-2, i ricercatori hanno pretrattato le cellule polmonari A549-ACE2 con un massimo di 10 µM (micrometri) di CBD; due ore dopo averlo fatto, hanno infettato queste cellule con SARS-CoV-2. 48 ore dopo l’infezione, i ricercatori hanno analizzato fino a che punto SARS-CoV-2 si era diffuso in queste cellule e se il CBD avesse contrastato la diffusione.

In concomitanza con il test del CBD su SARS-CoV-2, i ricercatori hanno pretrattato alcune delle cellule polmonari con altri cannabinoidi per determinare l’efficacia di questi diversi cannabinoidi nella lotta alla SARS-CoV-2.

Tra le cellule pretrattate con CBD, la diffusione e la replicazione delle cellule SARS-CoV-2 erano state notevolmente bloccate, se non ridotte. Altri cannabinoidi testati nello studio si sono rivelati non altrettanto efficaci nel rallentare la diffusione della malattia.

Tra i cannabinoidi testati, il CBD ha dimostrato di essere il più potente contro la diffusione di SARS-CoV-2; inoltre, è stato dimostrato che il 7-OH-CBD, il principio attivo nei trattamenti al CBD utilizzati contro l’epilessia, ostacola la diffusione della SARS-CoV-2 nelle cellule A549-ACE2.

Oltre a ostacolare la diffusione di SARS-CoV-2, il CBD ha anche eliminato l’espressione di RNA dell’agente del coronavirus. Tra le cellule A549-ACE2 trattate con CBD, non solo è stata arrestata la diffusione di SARS-CoV-2, ma anche la codifica dell’RNA per la proteina spike del virus, che consente al virus di penetrare nelle cellule vulnerabili.

Riduzione dei tassi di infezione da SARS-COV-2 e assunzione di CBD

I ricercatori dell’Università di Chicago hanno anche confrontato il tasso di incidenza di SARS-CoV-2 dei pazienti a cui era stato prescritto CBD con pazienti a cui non era stata somministrata la stessa prescrizione.

Dei due gruppi, i pazienti a cui era stato prescritto CBD hanno visto un tasso di incidenza dell’1,2% di SARS-CoV-2, mentre quelli a cui non era stato prescritto CBD hanno visto un tasso di incidenza del 12%.

