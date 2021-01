Studio canadese: Uso di cannabis non diminuisce la sicurezza sul posto di lavoro

22 Visualizzazione Totali, 22 Visualizzazioni di Oggi

Secondo un nuovo studio condotto presso l’Università di Toronto, l’uso di cannabis non sembra aumentare il rischio di infortuni sul lavoro. Lo studio, intitolato Cannabis use and work-related injuries: a cross-sectional analysis, è stato pubblicato sulla rivista Occupational Medicine ed è stato pubblicato in formato elettronico dall’US National Institute of Health.

“Sebbene l’associazione dell’uso di cannabis con gli incidenti automobilistici sia stata ben studiata, l’impatto della cannabis sulla sicurezza e sugli infortuni sul lavoro è meno chiaro”, afferma l’abstract dello studio. Con questo in mente, l’obiettivo dello studio era quello di “esaminare la relazione tra infortuni sul lavoro e consumo di cannabis nell’ultimo anno”.

Per lo studio i ricercatori “hanno eseguito un’analisi trasversale del Canadian Community Health Survey (2013-16) degli individui che lavorano”. Hanno utilizzato “modelli di regressione logistica multipla per calcolare le probabilità di subire un infortunio sul lavoro (definito come infortunio da sforzo non ripetitivo) tra i lavoratori che hanno riferito di aver utilizzato cannabis più di una volta durante i 12 mesi precedenti rispetto ai non consumatori. Abbiamo ripetuto l’analisi solo tra i partecipanti che lavoravano in gruppi professionali ad alto rischio di lesioni “.

Tra i 136 536 partecipanti al lavoro, 2577 (2%) hanno avuto un infortunio sul lavoro negli ultimi 12 mesi. Di questi 2577 che hanno avuto un infortunio sul lavoro, il 4% ha anche riferito di essere un consumatore di cannabis nello stesso periodo. I ricercatori “non hanno trovato alcuna associazione tra il consumo di cannabis nell’ultimo anno e gli infortuni sul lavoro (odds ratio per gli infortuni sul lavoro tra gli utenti 0,81, intervallo di confidenza al 95% 0,66-0,99). L’associazione è rimasta invariata nell’analisi dei sottogruppi limitata ai gruppi professionali ad alto rischio di infortunio “.

Lo studio conclude affermando: “Non abbiamo trovato prove che i consumatori di cannabis abbiano sperimentato tassi più elevati di infortuni sul lavoro. In attesa di studi prospettici, i professionisti della medicina del lavoro dovrebbero adottare un approccio basato sul rischio per elaborare politiche sulla cannabis sul posto di lavoro “.

Di seguito è riportato l’abstract completo dello studio:

Background: sebbene l’associazione dell’uso di cannabis con gli incidenti automobilistici sia stata ben studiata, l’impatto della cannabis sulla sicurezza e sugli infortuni sul lavoro è meno chiaro.

Obiettivi: lo scopo di questo studio era esaminare la relazione tra infortuni sul lavoro e consumo di cannabis nell’ultimo anno.

Metodi: abbiamo eseguito un’analisi trasversale del Canadian Community Health Survey (2013-16) di individui che lavorano. Abbiamo utilizzato modelli di regressione logistica multipla per calcolare le probabilità di subire un infortunio sul lavoro (definito come infortunio da sforzo non ripetitivo) tra i lavoratori che hanno riferito di aver utilizzato cannabis più di una volta durante i 12 mesi precedenti rispetto ai non consumatori. Abbiamo ripetuto l’analisi solo tra i partecipanti che lavoravano in gruppi professionali ad alto rischio di lesioni.

Risultati: Tra i 136 536 partecipanti al lavoro, 2577 (2%) hanno avuto un infortunio sul lavoro negli ultimi 12 mesi. Di questi 2577 che hanno avuto un infortunio sul lavoro, il 4% ha anche riferito di essere un consumatore di cannabis nello stesso periodo. Non abbiamo trovato alcuna associazione tra il consumo di cannabis nell’ultimo anno e gli infortuni sul lavoro (odds ratio per gli infortuni sul lavoro tra gli utenti 0,81, intervallo di confidenza al 95% 0,66-0,99). L’associazione è rimasta invariata nell’analisi dei sottogruppi limitata ai gruppi professionali ad alto rischio di infortunio.

Conclusioni: non abbiamo trovato prove che i consumatori di cannabis abbiano sperimentato tassi più elevati di infortuni sul lavoro. In attesa di studi prospettici, i professionisti della medicina del lavoro dovrebbero adottare un approccio basato sul rischio per elaborare politiche sulla cannabis sul posto di lavoro.