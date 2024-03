Stramaccioni commenta la turno di squalifica di Threno Hernandez, la dichiarazione ufficiale: «Sono cose che possono spostare gli equilibri» #Intervista #News #Ultimora

17:49,19 Mar 2024, MILANELLO.

Stramaccioni commenta la squalifica di Theo Hernandez: «Sono cose che possono spostare gli equilibri». Le parole dell’Mister ed opinionista

Andrea Stramaccioni ha commentato ai microfoni di Dazn l’ammonizione e la conseguente squalifica di Theo Hernandez dopo l’esultanza in Verona Diavolo Rossonero. Ecco le sue parole:

PAROLE – «Ammonizione pesante che va chiarita, queste sono cose che possono anche spostare gli equilibri. Ultimamente gli arbitri stanno cercando di evitare che si vada ad esultare sotto la curva avversaria; è #successo anche con Castellanos a Frosinone, che stava esultando per sé stesso, ma sotto la curva del Frosinone».

