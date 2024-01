Stop a polemiche e pressioni: Mister Inzaghi vuole DIFENDERE l’Fc Internazionale

Ultimi giorni non semplici dal punto di vista ambientale in casa Inter, viste le tante polemiche che si sono succedute dopo la gara con l’Hellas Verona. Un clima molto, troppo caldo, che ha provato a spegnere ieri Beppe Marotta. Un intervento necessario quello dell’amministratore delegato, sul solco di quanto vorrà fare anche Simone Inzaghi.

Come riportato da La Gazzetta dello Sport, infatti, il tecnico vuole puntare molto sull’aspetto mentale, eliminando dalla testa dei giocatori le scorie mentali, ma soprattutto evitando che il pensiero sia rivolto alla Juventus. Inzaghi lo ha già espresso nelle scorse ore e lo ribadirà con forza ancora.

L’obiettivo di tutto il mondo Inter è quello di non cedere al nervosismo e per evitarlo bisogna pensare in primis a sé stessi. Ai 48 punti ottenuti nel girone d’andata, senza guardare al fatto di avere i bianconeri subito alle spalle.

L’opinione di Passione Inter

Riuscire a non pensare alla classifica e alla Juventus è fondamentale per l’Inter, specie dopo il Monza, con la Supercoppa che rischia di mettere i nerazzurri dietro in classifica, senza nemmeno giocare. Ritrovarsi a inseguire, con una partita in meno, rischia di essere controproducente e di minare le certezze del gruppo. Sul campo Inzaghi ha già fatto un grande lavoro, ora deve riuscirci anche sul piano psicologico.