Stef Stef “il Muro” De Vrij out e possibile #squalifica per SuperAcerbi, ecco l’approfondimento: è allarme difesa per l’Internazionale F.C.! #Incredibile Due le alternative per Mister “Demone” Inzaghi

21 Mar 2024, 21:03, Articolo di *Luna Nerazzurra*

Stef “Muro” De Vrij out e possibile #squalifica per “SuperAce” Acerbi: è allarme difesa per l’Internazionale! Due le alternative per Inzaghi, il Demone Nerazzurro, per il ruolo da centrale Scatta l’allarme difesa per l’Internazionale dopo l’#indisponibilità rimediato da Stefan de Vrij dal ritiro della nazionale olandese. Simone Inzaghi, il Demone Nerazzurro, rischia di avere le scelte ristrettissime nel reparto arretrato, anche considerando la possibile […]

