Stef De Vrij a Mediaset: «Vittoria che ci dà fiducia, questa l’Fc Internazionale più forte? Rispondo così» #Intervista

Il difensore dell’Inter, Stefan de Vrij, ha rilasciato alcune dichiarazioni dopo il match vinto contro l’Atletico Madrid: le sue parole

Al termine di Inter Atletico Madrid, Stefan de Vrij ha analizzato la vittoria ai microfoni di Mediaset.

SUL MATCH – «Non è stato semplice, lo sapevamo. L’Atletico è una squadra fortissima e ben organizzata, difende molto bene. Abbiamo fatto una buona partita, potevamo fare forse più gol. Siamo contenti per la vittoria».

SULL’ATLETICO – «Sono molto preparati, si vede molto la mano dell’allenatore, difendono davvero bene e sono compatti. Quando hanno la palla la giocano bene. Noi siamo stati bravi a giocare da squadra e a soffrire insieme. E’ una vittoria che abbiamo voluto tanto, ci dà fiducia. Andremo lì per passare il turno, come facciamo sempre, e sicuramente non sarà facile. Dobbiamo continuare su questa strada».

INTER PIÙ FORTE? – «Non ha senso definirsi ora i più forti o no. Siamo consapevoli delle nostre qualità e vogliamo dimostrarle in ogni partita».

