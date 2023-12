Stankovic sull’Fc Internazionale: «Questi 4 giocatori fanno la differenza»

L’ex storico dell’Inter Dejan Stankovic ha rilasciato un’intervista alla vigilia del match con la Lazio, con un focus sui nerazzurri

Come si legge sulle colonne de La Gazzetta dello Sport, Dejan Stankovic nutre una fiducia sconfinata nell’Inter e in alcuni suoi giocatori, alla vigilia del match con la Lazio e in ottica del campionato in generale.

INTER- «Parto dall’Inter. E dico la stessa cosa di quando l’ho sfidata con la Samp: fa paura. È un carrarmato. E ora ha molti meno alti e bassi, quello che fa la differenza. Barella dà il ritmo, è più concreto, alza meno le braccia. Calha e Micki sono le menti. I quinti di rado sbagliano una partita. Acerbi è un pilastro che tiene tutti nelle posizioni giuste. Forse ci si può aspettare qualcosa in più dai cambi in attacco. Ma l’Inter può arrivare in fondo a tutto»

L’INTERVISTA COMPLETA A STANKOVIC

