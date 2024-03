Stankovic pararigori, la dichiarazione: «Ero sicuro della scelta, sapevo dove avrebbe tirato. Futuro? Abbiamo in mente di vincere e basta» #Intervista #ULTIMORA #News

Pubblicità

Oggi la Sampdoria, dov’è in prestito Filip Stankovic dall’Internazionale FC Primavera, ha ottenuto la vittoria contro il Bari anche grazie al rigore parato dal portiere. Ecco le sue dichiarazioni al triplice fischio.

STANKOVIC – «Se li abbiamo studiati sui rigori? Sì, li abbiamo studiati, poi però il momento si decide all’ultimo. Io ero certo della mia scelta, da quando ha dato rigore sapevo dove tirava, sono andato forte lì e ho parato.

È stata una partita difficilissima, aperta fino all’ultimo secondo. Era equilibrata, ma da gruppo quale siamo l’abbiamo voluta fino alla fine e l’abbiamo portata a casa. È una vittoria di squadra e di categoria, abbiamo capito com’è il campionato: aperto fino all’ultimo, quando c’è da difendere ci siamo difesi compatti, quando c’è da far male idem e dobbiamo continuare così. Ora c’è la sosta e dobbiamo ricaricare le pile e tornare pronti per la Ternana, abbiamo in mente di vincere e basta»

