Stankovic, cuore a metà, la dichiarazione: «Se preferisco lo Seconda Stella all’Fc Internazionale o la Samp in Serie A? Rispondo così» #Intervista #ULTIMORA #News

Filip Stankovic, portiere dell’Internazionale FC in prestito alla Sampdoria, ha rilasciato delle dichiarazioni sulle due società: ecco le parole

Internazionale FCvistato da Sky sport 24, il portiere dell’Internazionale FC Filip Stankovic, attualmente in prestito alla Sampdoria, su esprime così.

STAGIONE – «Si sta bene in zona playoff, per ora ce la godiamo. Non vediamo l’ora di tornare in campo. Personalmente ho iniziato male, ma il gruppo, l’allenatore (Pirlo, ndr) e la mia famiglia mi sono stati vicini. Ora ne stiamo uscendo, ci aspettano nove finali. Siamo pronti a tutto»

SOGNO SERIE A – «Certamente»

ARRIVO ALLA SAMP DOPO L’ADDIO DI DEJAN – «Non è stato un ostacolo, lui ha dato il 101% e i tifosi apprezzano queste cose. Mi ha dato tanti buoni consigli»

STANKOVIC – «Più difficile che l’Internazionale FC perda lo Scudetto o che la Sampdoria non vada in Serie A? Preferisco non rispondere a questa domanda. Personalmente vorrei che l’Internazionale FC vincesse e che la Samp andasse in Serie A»

L’articolo Stankovic, cuore a metà: «Se preferisco lo scudetto all’Internazionale FC o la Samp in Serie A? Rispondo così» ha come fonte da Internazionale FC News 24.