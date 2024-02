Stadium, la crisi non allontana i tifosi: col Frosinone 11° sold out stagionale. I numeri della casa della Juventus

Un altro sold out all’Allianz Stadium. Come riferito dal Corriere dello Sport, contro il Frosinone sarà l’undicesimo tutto esaurito della stagione.

9 su 13 partite interne di campionato, più 2 su 2 in Coppa Italia. Sono i numeri stagionali dello Stadium: nonostante la crisi delle ultime settimane, i tifosi bianconeri rispondono ancora una volta presente.

