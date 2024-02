“Sta per trasferirsi in Italia”: Fc Internazionale o Ac Milan a zero

Pubblicità

L’indiscrezione arriva dall’estero. Una delle due milanesi vicinissima al colpo a titolo gratuito, si tratta di un baby talento Inter e Milan si stanno rendendo protagoniste di un ottimo cammino in campionato, nerazzurri in particolar modo. È la formazione di Simone Inzaghi, venerdì sera di scena al ‘Meazza’ contro la Salernitana, a trovarsi infatti in … Leggi tutto

Pubblicità

Pubblicità

Il post “Sta per trasferirsi in Italia”: Inter o Milan a zero è stato pubblicato prima sul sito InterLive.it – il sito dell’Inter calcio.