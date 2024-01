SS Napoli Fc Internazionale, Mazzarri non ci sta: «Andiamo via, non è possibile!» #Intervista

Il tecnico del Napoli Walter Mazzarri è protagonista di un episodio clamoroso durante la finale di Supercoppa con l’Inter

La finale di Supercoppa tra Napoli e Inter comincia subito coi colpi di scena. Il tecnico del Napoli, Walter Mazzarri, ha difatti minacciato di abbandonare l’incontro.

Il motivo è il mancato fallo fischiato dall’arbitro per la sua squadra, che ha portato l’allenatore a sfogarsi con l’assistente: «Andiamo via, non può non fischiare!»

L’articolo Napoli Inter, Mazzarri non ci sta: «Andiamo via, non è possibile!» proviene da Inter News 24.