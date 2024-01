SS Napoli-Fc Internazionale, le PROBABILI undici: tanti ballottaggi per Mister Inzaghi

Primo trofeo stagionale in palio nel calcio italiano. All’Al-Awall Park Stadium di Riyadh, Napoli e Inter si sfideranno nella finale di Supercoppa Italiana, trofeo vinto proprio dai nerazzurri nelle ultime due edizioni.

Inzaghi deve fare i conti con alcuni titolari affaticati dopo l’impegno di venerdì contro la Lazio e potrebbe essere costretto a valutare qualche cambio. Se Mkhitaryan non preoccupa, maggiore apprensione riguarda Bastoni, che ha svolto allenamento differenziato alla vigilia. Se non dovesse farcela, è ballottaggio fra De Vrij e Carlos Augusto per sostituirlo. Sulla fascia destra, invece, Dumfries insidia Darmian.

Mazzarri, invece, è pronto a riconfermare in blocco la difesa a 3 vista contro la Fiorentina. L’unico dubbio per il tecnico dei Campioni d’Italia sembra essere in attacco, dove Raspadori scalpita per prendere il posto di Simeone, a segno in semifinale.

Di seguito le probabili formazioni di Napoli-Inter:

22 Gennaio 2024 – 20:00 Al-Awwal Park Stadium, Riyadh Napoli

3-4-2-1 Formazione 95 – Gollini 22 – Di Lorenzo 13 – Rrahmani 5 – Juan Jesus 30 – Mazzocchi 24 – Cajuste 68 – Lobotka 6 – Mario Rui 21 – Politano 18 – Simeone 77 – Kvaratskhelia Walter Mazzarri Pubblicità Panchina 16 Idasiak, 14 Contini, 55 Ostigard, 20 Zielinski, 29 Lindstrom, 70 Gaetano, 23 Zerbin, 50 D’Avino, 60 Gioielli, 81 Raspadori Ballottaggi Simeone-Raspadori 60%-40% Squalificati Nessuno indisponibili Meret, Olivera, Natan, Demme, Anguissa, Osimhen diffidati Juan Jesus, Di Lorenzo, Mario Rui, Mazzocchi Inter

3-5-2 Formazione 1 – Sommer 28 – Pavard 6 – De Vrij 15 – Acerbi 36 – Darmian 23 – Barella 20 – Calhanoglu 22 – Mkhitaryan 32 – Dimarco 9 – Thuram 10 – Lautaro Simone Inzaghi Panchina 12 Di Gennaro, 77 Audero, 2 Dumfries, 5 Sensi, 6 De Vrij, 8 Arnautovic, 14 Klaassen, 16 Frattesi, 17 Buchanan, 21 Asllani, 30 Carlos Augusto, 31 Bisseck, 44 Stabile, 50 Stankovic, 70 Sanchez, 95 Bastoni Ballottaggi De Vrij-Bastoni 65-35%, De Vrij-Carlos Augusto 60-40%, Carlos Augusto-Bastoni 55-45%, Darmian-Dumfries 55-45% Squalificati Nessuno indisponibili Cuadrado diffidati Barella Arbitro: Rapuano Assistenti: Tolfo-Colarossi Quarto Uomo: Di Bello Var: Di Paolo

AVAR: Aureliano