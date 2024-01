SS Napoli Fc Internazionale DIRETTA 0-0: annullato “la rete” a Lautaro El Toro per fuorigioco

La cronaca live della finale di Supercoppa italiana 2023/2024 tra il Napoli e l’Inter, in scena a Ryad a partire dalle 20

Ecco la cronaca live dell’attesa finale di Supercoppa Italiana tra Napoli e Inter, in programma questa sera alle 20.

NAPOLI INTER, LA CRONACA LIVE

1′ – Inizia adesso la Finale della Supercoppa Italiana!

2′ – Gioco momentaneamente fermo e Barella a terra dopo che Cajuste ha involontariamente schiacciato la sua mano in un contrasto a centrocampo.

4′ – Azione confusa del Napoli, dopo una serie di contrasti Calhanoglu atterra Zerbin. Punizione per il Napoli.

8′ – Acerbi lancia lungo per Thuram, Gollini esce fuori dall’area e allontana il pallone in rimessa laterale con i piedi.

10′ – Prima combinazione sulla sinistra tra Mkhitaryan e Dimarco, quest’ultimo arriva sul fondo e crossa al centro: Gollini fa suo il pallone, anticipando Thuram.

11′ – Errore in costruzione dell’Inter, Barella costretto a commettere fallo concedendo una punizione da posizione pericolosa.

15′ DIMARCO!! Inter vicinissima al gol del vantaggio: bellissima conclusione al volo dell’esterno nerazzurro, che dopo una leggera deviazione della difesa avversaria termina a centimetri al lato del palo.

17′ – Ci prova Calhanoglu! Altra conclusione da fuori dei nerazzurri: stavolta il tiro è centrale e facile preda per Gollini.

18′ – Ancora vicina al gol l’Inter! Azione sulla destra dopo una palla rubata da Darmian, Lautaro sponda per Mkhitaryan che calcia di prima: palla alta di poco.

24′ – Fallo in attacco di Pavard che su calcio d’angolo travolge Gollini nel tentativo di colpire il pallone di testa. Punizione per il Napoli.

28′ – Primo pericolo creato dal Napoli dalla sinistra: cross per Kvaratskhelia che controlla in area e prova a girarsi, chiude la difesa nerazzurra.

31′ – LAUTARO! Colpo di testa del numero 10 nerazzurro su cross di Acerbi dalla sinistra: palla alta.

34′ – Ancora in pressing l’Inter! Conclusione di Calhanoglu ribattuta dalla difesa partenopea, poi tira anche Barella d’esterno destro: palla parecchio alta sopra la traversa.

38′ – GOL ANNULLATO A LAUTARO! Dimarco lancia in profondità Thuram che punta l’uomo sulla sinistra e mette al centro per l’argentino che ribadisce in rete in tap-in. Il guardalinee alza la bandierina segnalando la posizione di fuorigioco di Thuram ad inizio azione.

41′ – De Vrij chiude su Kvaratskhelia! Serie di finte del georgiano, che poi quando prova a concludere verso la porta trova la chiusura fondamentale dell’olandese.

42′ – Rrahmani è il primo ammonito della gara! Fallo su Lautaro, impedendo la ripartenza nerazzurra.

43′ – Che occasione per l’Inter! Mkhitaryan illumina e serve Thuram in profondità, Gollini esce dall’area e non si fa superare dal francese.

44′ – Ammonito Calhaoglu. Fallo del turco su Kvaratskhelia dopo una serie di contrasti a centrocampo che hanno coinvolto anche Barella.

NAPOLI INTER, IL TABELLINO: 0-0

Ammonizioni: Rrahmani (NAP), Calhanoglu (INT)

NAPOLI (3-4-2-1): 95 Gollini; 22 Di Lorenzo, 13 Rrahmani, 5 Juan Jesus; 30 Mazzocchi, 24 Cajuste, 68 Lobotka, 23 Zerbin; 21 Politano, 77 Kvaratskhelia; 18 Simeone. A disposizione: 14 Contini, 16 Idasiak, 4 Demme, 6 Mario Rui, 20 Zielinski, 26 Ngonge, 29 Lindstrom, 50 D’Avino, 55 Ostigard, 60 Gioielli, 70 Gaetano, 81 Raspadori. Allenatore: Walter Mazzarri.

INTER (3-5-2): 1 Sommer; 28 Pavard, 6 De Vrij, 15 Acerbi; 36 Darmian, 23 Barella, 20 Calhanoglu, 22 Mkhitaryan, 32 Dimarco; 9 Thuram, 10 Lautaro. A disposizione: 12 Di Gennaro, 77 Audero, 2 Dumfries, 5 Sensi, 8 Arnautovic, 14 Klaassen, 16 Frattesi, 17 Buchanan, 21 Asllani, 30 Carlos Augusto, 31 Bisseck, 44 Stabile, 50 Stankovic, 70 Sanchez, 95 Bastoni. Allenatore: Simone Inzaghi.

IL PRE PARTITA DI NAPOLI INTER

