SS Napoli-Fc Internazionale, ALLARME stanchezza: i dati preoccupano Mister Inzaghi

Domani sera l’Inter tornerà in campo contro il Napoli per cercare di conquistare la Supercoppa Italiana. La sfida di Riyadh arriverà arriverà a pochi giorni dalla semifinale con la Lazio, che i nerazzurri hanno vinto senza difficoltà, ma comunque con un buon dispendio di energie.

Un fattore, quello della stanchezza, da non sottovalutare. Infatti, come riportato da La Gazzetta dello Sport, nell’allenamento di ieri i dati sui parametri fisici dei nerazzurri hanno destato qualche preoccupazione in Inzaghi.

La speranza del tecnico è che questi segnali di affaticamenteo che hanno colpito alcuni dei titolari, possano sparire già oggi. Al contrario, il tecnico sarà costretto a effettuare qualche modifica nella formazione titolare.

L’opinione di Passione Inter

Il problema del recupero delle energie è stato citato da Inzaghi anche nella conferenza stampa pre-partita, sottolineando come qualche problema di affaticamento sembri esserci. Da capire, allora, cosa dirà l’allenamento di oggi e quali scelte prenderà il tecnico, anche in vista dei prossimi impegni decisivi in campionato.