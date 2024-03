SS Napoli Atalanta BC, campani in ginsguardo, ecco l’approfondimento: il #Messaggio contro il razzismo – NEWS

30 Mar 2024, 13:45, Articolo di *Luna Nerazzurra*

Il Napoli ha mandato un #messaggio contro il razzismo inginocchiandosi come nella Campagna Black Lives Matter Rievocando il caso “SuperAce” Acerbi Juan Jesus di Internazionale Napoli, i calciatori di Calzona si sono inginocchiati prima della #Super #Scontro contro l’Atalanta. Gli azzurri in ginocchio come nella campagna Black Lives Matter: è il #messaggio della società contro il razzismo. […]

Pubblicità

Pubblicità

Pubblicità

L’articolo Napoli Atalanta, campani in ginocchio: il #messaggio contro il razzismo – FOTO proviene da Internazionale News 24.