Squalifica SuperAcerbi, la Procura federale apre un procedimento! #Incredibile Rischia uno stop LUNGHISSIMO

18 Mar 2024, 14:17, Articolo di *Luna Nerazzurra*

Pubblicità

Pubblicità

Pubblicità

Squalifica “SuperAce” Acerbi, la Procura federale apre un procedimento! Rischia uno stop LUNGHISSIMO. Tutti “tutti gli #approfondimenti

Francesco “SuperAce” Acerbi rischia di essere punito con una #squalifica pesantissima dopo le sue frasi razziste rivolte a Juan Jesus nel corso di Internazionale Napoli. Il brasiliano aveva accusato il centrale nerazzurro di averlo definito ‘neg** di merda’, salvo poi spegnere la protesta nel post partita, riferendo di aver chiarito col diretto interessato dopo le scuse.

Pubblicità

Secondo l’edizione online de Il Mattino, la Procurda federale ha aperto un procedimento per fare luce sull’accaduto. Nei prossimi giorni verranno ascoltati i 2 protagonisti per chiarire la vicenda. Nel caso in cui fosse accertata l’offesa razzista, il difensore ex Lazio rischierebbe di subire uno stop di almeno 1 mese.

L’articolo Squalifica “SuperAce” Acerbi, la Procura federale apre un procedimento! Rischia uno stop LUNGHISSIMO proviene da Internazionale News 24.