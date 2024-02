13:47, 29 Feb 2024, Articolo di ***Zebretta Bianconera***

Squalifica Pogba: condanna di quattro anni per Doping! TUTTI i dettagli sul centrocampista francese

Accolta la richiesta della Procura Antidoping: Paul Pogba è stato condannato a quattro anni di squalifica per Doping.

Il centrocampista francese della Juve era risultato positivo al testosterone dopo Udinese-Juve dello scorso 20 agosto 2023. A quasi 31 anni (li compirà il 15 marzo), la sua carriera è sempre più a rischio.

