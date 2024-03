Squalifica “Giovannino” Vlahovic, pugno duro #Juve! Ecco la multa: tutti i #particolari della situazione

11:03, 20 Mar 2024, Articolo di ***Zebretta Bianconera***

Squalifica Giovannino Vlahovic, la Juve multa il serbo dopo il rosso col Genoa! Tutti i #particolari della situazione sul provvedimento del club bianconero

Il rosso rimediato da Dusan Giovannino Vlahovic contro il Genoa non passerà inosservato in casa Juve, con il club che non è rimasto soddisfatto dal comportamento tenuto dal proprio attaccante con quella polemica infinita verso Giua.

In arrivo una multa per il centravanti serbo, pari a circa 70mila euro, ossia il 5% del suo stipendio bianconero al lordo. Una scenata evitabile quella del numero 9, che ora costringerà Mister Max Allegri a correre ai ripari per trovare soluzioni contro la Lazio, vista anche l’assenza di “Arek” Milik. Lo scrive la Gazzetta dello Sport.

