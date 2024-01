Squalifica Curva Lazio, la Nord durissima: «Un abuso, seguiremo…» #Intervista

Durissimo comunicato dei tifosi della Lazio, dopo la squalifica della Curva Nord, ecco cosa faranno per la prossima partita

I tifosi della Lazio (molti dei quali godono di rapporti di gemellaggio con quelli dell’Inter), esponenti della Curva Nord sono intervenuti in merito alla squalifica rimediata. Ecco il loro commento a Radio Olympia:

PAROLE – «Seguiremo la partita dalla Tribuna Tevere perché il tifo non è legato necessariamente all’appartenenza a un settore ma l’importante è essere al fianco della Lazio in ogni modo possibile, in casa e in trasferta. E’ chiaro che è stato commesso un abuso nei confronti di una curva, di una società e di una squadra che si sta giocando il posto in Champions League e chiaramente la Curva è stata squalificata in uno scontro diretto. Parliamo di 4 persone, 4 ispettori che hanno dichiarato che il 90% dei settori squalificati hanno fatto gli ululati. Di questi 4 da sotto la Nord nessuno è andato ad avvertire arbitro o quarto uomo per segnalare che stava succedendo qualcosa di sbagliato, sono stati però in grado di contare 16.000 persone che avrebbero fatto questi cori discriminatori. Siamo purtroppo di fronte a una sentenza mediatica».

L’articolo Squalifica Curva Lazio, la Nord durissima: «Un abuso, seguiremo…» proviene da Inter News 24.