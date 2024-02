Squadra in ritiro e titolari in campo: Mister Inzaghi vara la missione +10

La partita di San Siro contro la Salernitana è l’ultimo impegno dell’Inter prima della sifda d’andata degli ottavi di finale di Champions League. Un impegno cruciale quello contro l’Atletico Madrid, ma che Inzaghi non vuole anteporre alla sfida di campionato.

Pubblicità

Lo dimostra nei fatti, come riportato da La Gazzetta dello Sport: ieri la squadra è rimasta in ritiro ad Appiano Gentile al termine dell’allenamento. Questo perché il tecnico non vuole sottovalutare i campani, nonostante il grande momento di difficoltà, continuando la marcia verso lo Scudetto.

Pubblicità

La missione è allungare a +10 sulla Juventus prima della Champions League. Anche per questo motivo, il turnover stasera sarà molto moderato, con i soli Dumfries e Carlos Augusto che non dovrebbero fare parte anche della formazione che andrà in campo contro l’Atletico. Davanti, dunque, si punta ancora una volta sulla coppia Thuram-Lautaro Martinez.

Pubblicità