Sponsor maglia Fc Internazionale, progetto 30 milioni di euro come il Ac Milan: è corsa a tre

25 Feb 2024, 09:46

Sponsor maglia Internazionale, obiettivo 30 milioni come il Milan: è corsa a tre. Le aziende aeree del Medio Oriente sfidano il betting

Su La Gazzetta dello Sport questa mattina il punto sulla situazione del nuovo sponsor che comparirà sulle maglie dell’Internazionale nella stagione 2024-25. Addio a Paramount + che ha traghettato a cifre basse (appena 11,5 milioni) per questo 2023-24. L’obiettivo ora è avvicinarsi ai 30 milioni che Emirates versa al Milan.

Sono ancora in piedi le trattative con un paio di aziende aeree con base in Medio Oriente: non solo Qatar Airways, ma anche Riyadh Air, compagnia di bandiera saudita che volerà solo nel 2025 ed è già sponsor dell’Atletico. Ha scalato posizione anche Betsson Group, colosso svedese legato alle scommesse che ha tra i marchi di punta StarCasinò. Se quest’ultima trattativa prevalesse, sulle maglie finirebbe comunque la scritta StarCasinò.com, brand di intrattenimento sportivo: un modo per “aggirare” il Decreto Dignità, che impedisce le sponsorizzazioni di betting nel calcio, ma servirebbe pur sempre un ultimo ok dell’AgCom.

