Sponsor #Juve, accordi con l’Arabia? La decisione del #TopClub

11:03, 21 Mar 2024, Articolo di ***Zebretta Bianconera***

Il Corriere dello Sport si concentra sulla ricerca di sponsor da parte della Juve, dopo che i bianconeri hanno annunciato la scadenza dell’accordo con Jeep per le maglie.

Si era parlato del #mercato arabo, specialmente dopo il viaggio di Elkann e della dirigenza per il GP locale dello scorso 10 marzo. Difficile che uno sponsor istituzionale saudita decida di esportare risorse fuori dal Paese in un momento di forte accentramento per far crescere il calcio locale, ma i bianconeri hanno deciso ora di vedere a cosa potrebbe portare.

