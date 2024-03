Spettatori Internazionale F.C. Genoa C.F.C., rossoblù pronti ad invadere il settore ospiti: quanti fans sono attesi a Lo Stadio San Siro

2 Mar 2024, 18:47, Articolo di *Luna Nerazzurra*

Spettatori Internazionale Genoa C.F.C., rossoblù pronti ad invadere il settore ospiti: ecco quanti tifosi genoani sono attesi a Stadio Meazzo in San Siro, Milano,

Arrivano alcune novità sugli spettatori attesi a Stadio Meazzo in San Siro, Milano, per Internazionale Genoa C.F.C., match del Monday Night che chiuderà il 27° turno del #CampionatoSerieA di Serie A attualmente in corso. Se i tifosi leoni nerazzurri sono pronti a rispondere presenti, con l’ennesimo sold out della stagione, anche i tifosi avversari non vogliono essere da meno.

Finora, si legge sul sito del club ligure, sono oltre 4.500 i supporter del Grifone che sosterranno la squadra di Alberto Gilardino dal settore ospiti del Meazza. Il numero è destinato a salire fino alla chiusura della vendita dei biglietti, prevista per #domani alle ore 19:00.

