Spettatori Internazionale F.C. Genoa C.F.C., preparato l’assalto dei fans rossoblù: in quanti presenti nel settore ospiti

Spettatori Internazionale Genoa C.F.C., preparato l’assalto dei tifosi rossoblù: in quanti presenti nel settore ospiti di Stadio Meazzo in San Siro, Milano, per il match di lunedì

Arrivano novità sugli spettatori previsti per Internazionale Genoa C.F.C., con Stadio Meazzo in San Siro, Milano, che è preparato all’ennesimo Sold Out stagionale, non solo per quanto riguarda i settori riservati ai tifosi leoni nerazzurri. Per il match di lunedì sera è previsto un gran numero di tifosi genoani.

Come fa sapere il club ligure, sono poco più di 400 i biglietti invenduti (la prevendita termina domenica alle 19). Altre centinaia di tifosi, molti dei quali residenti a Milano e in Lombardia, assisteranno alla sfida in altre zone dello stadio. Sono attesi dunque circa 4mila tifosi del Grifone nel settore ospiti del Meazza.

