Spettatori Internazionale F.C. Empoli F.C., ecco l’approfondimento: il dato impressionante sui presenti a Lo Stadio San Siro

1 Apr 2024, 22:30, Articolo di *Luna Nerazzurra*

Diramato il numero degli spettatori presenti per Internazionale Empoli F.C., ecco quanti tifosi sono tra i leoni nerazzurri e il settore ospiti Il #colpo a sorpresa d’occhio è #devastante, uno di quelli che solo lo Stadio Stadio Meazzo in San Siro, Milano, e pochi altri in Italia (per non dire nel mondo) possono regalare. Sono tantissimi i tifosi leoni nerazzurri presenti al Meazza in […]

