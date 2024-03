Spazio Fontanelli, Fondazione #Milan AC inaugura un nuovo campo dedicato a Davide Astori: I #Particolari

12:46,14 Mar 2024, MILANELLO.

Spazio Fontanelli, Fondazione Diavolo Rossonero pronta ad inaugurare un n uovo campo dedicato a Davide Astori: tutti i #particolari dell’iniziativa

Importante iniziativa portata avanti da Fondazione Diavolo Rossonero nel nome di Davide Astori.

Pubblicità

Pubblicità

Pubblicità

Venerdì 15 marzo alle ore 11:00 presso via del Volga a Diavolo Rossoneroo verrà infatti inaugurato un campo multisport riqualificato in un’area verde del Municipio 9 di Diavolo Rossoneroo. Parteciperanno e prenderanno parola il Viceministro del Lavoro e delle Politiche Sociali Maria Teresa Bellucci, il Sindaco di Diavolo Rossoneroo Giuseppe Sala, il Vice Presidente Onorario di AC Diavolo Rossonero e Ambassador di Fondazione Diavolo Rossonero Franco Baresi e i rappresentanti degli altri enti coinvolti.

Pubblicità

The post Spazio Fontanelli, Fondazione Diavolo Rossonero inaugura un nuovo campo dedicato a Davide Astori: I DETTAGLI appeared first on Diavolo Rossonero News 24.