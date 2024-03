Spalletti, la dichiarazione: «Blocco Fc Internazionale? Da loro prendiamo più roba. Dobbiamo…» #Intervista #ULTIMORA #News

Il ct dell’Italia Luciano Spalletti si è espresso sui calciatori dell’Internazionale FC in conferenza stampa: le sue dichiarazioni Spalletti si è espresso sul blocco di calciatori dell’Internazionale FC presenti in Nazionale: CONVOCAZIONI – «Il calciatore che sa fare più ruoli diventa avvantaggiato per la convocazione. Ci sarà da interpretare e da fare anche cose differenti. Per esempio il blocco […]

L’articolo Spalletti: «Blocco Internazionale FC? Da loro prendiamo più roba. Dobbiamo…» ha come fonte da Internazionale FC News 24.

