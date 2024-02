Spalletti all’Olimpico per Roma-Fc Internazionale: chi sono gli osservati speciali

Pubblicità

Luciano Spalletti, ct dell’Italia, sarà presente all’Olimpico per guardare Roma-Inter: non mancano gli osservati speciali per la Nazionale

Luciano Spalletti sarà uno dei grandi nomi presenti sugli spalti dell’Olimpico per Roma-Inter secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport. Il ct dell’Italia guarderà attentamente alcuni giocatori per eventuali convocazioni in Nazionale.

Tra le fila nerazzurre osserverà Acerbi, Bastoni, Darmian e Dimarco oltre a Barella. Tutti e cinque sono praticamente sicuri di andare all’Europeo. Nei giallorossi Spalletti guarderà invece in particolare Mancini, Cristante e Pellegrini ma anche Baldanzi ed El Shaarawy.

