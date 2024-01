Spal Vecchia Signora Juventinantus Next Gen 1-3: tornano al successo i bianconeri!

La Juventus Next Gen è ospite della Spal nella 23esima giornata di Serie C: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live

La Juventus Next Gen, dopo il pari con il Rimini, torna al successo nella sfida contro la Spal. Decisive le reti di Guerra, Damiani e Cerri, in mezzo la rete di Rabbi. 3 punti per la Juventus Next Gen di Brambilla.

Spal Juventus Next Gen 1-2: sintesi e moviola

Squadre che stanno per fare l’ingresso in campo. Si osseverà un minuto di silenzio in memoria della leggenda del calcio italiano Gigi Riva.

FISCHIO D’INIZIO

1′ Primo pallone del match giocato dalla Spal.

4′ Juventus Next Gen in avanti con Da Graca, bravo a fare tutto da solo e calciare in porta: para Galeotti

9′ Fase di studio del match, le squadre provano a cercare gli spazio giusti per farsi male.

11′ Bianconeri in avanti con il cross di Savona per Da Graca: il suo colpo colpo di testa finisce sopra la traversa.

12′ – GOL DELLA JUVENTUS! Bianconeri in vantaggio! Cross di Comenencia per Guerra che al volo porta in vantaggio la Juve.

18′ Primo ammonito della partita: cartellino giallo per Collodel dopo un’entrata in ritardo su Hasa.

21′ – RADDOPPIO DELLA JUVENTUS!! Un altro grande assist di uno scatenato Comenencia che è bravo a trovare libero Damiani: pallone rasotterra sul secondo palo e raddoppio per la Juve.

23′ Ancora Juve pericolosa con l’iniziativa di Damiani, stavolta non preciso.

27′ Gol della Spal! I padroni di casa trovano il gol del 1-2 grazie all’assist di Collodel e al gol Rabbi che sorprende Daffara.

35′ Ancora Spal in avanti alla ricerca del pareggio: il tiro di Collodel è centrale.

36′ Le due quadre si affrontano con molto giropalla, alla ricerca degli spazi a disposizione.

40′ Dopo un brutto scontro contro Zilli, Poli viene soccorso dallo staff medico e rientra in campo.

42′ Spal vicina al pareggio! Grande occasione da calcio d’angolo, palla fuori di poco.

2′ di recupero

FINE PRIMO TEMPO

COMINICIA IL SECONDO TEMPO

48′ Grande occasione per la Spal. Padroni di casa pericolosi ancora una volta da calcio d’angolo. Insidiosi su corner con Rabbi: tiro alto

58′ – Primi cambi per la Spal: esce Zilli entra Antenucci, entra Dalmonte ed esce Rao.

65′ – Infortunio per Da Graca: l’attaccante è costretto a lasciare il campo dopo un duro contrasto.

66′ Cambio per la Juventus: fuori Da Graca dentro Cerri. Cambio anche per la Spal: esce Rabbi entra Edera.

67′ – Occasione per la Spal! Edera trova subito un gran pallone e va vicino alla rete del 2-2.

69′ Ammonito Buchel per proteste.

73′ Due cambi per la Spal: fuori Buchel e Maistro dentro Orfei e Contiliano.

81′ Ammonito Stramaccioni

82′ Ammonito anche Bassoli per una brutta entrata su Cerri

83′ Doppio cambio per i bianconeri: fuori Sekulov e Stramaccioni per Turicchia e Stivanello

86′ La Spal trova il gol con Collodel! Il gioco viene fermato per fuorigioco dal direttore di gara.

6′ di recupero

94′ GOL DELLA JUVE! Ancora Guerra autore di un grande assist a Cerri che a tu per tu con Galeotti non sbaglia e segna la rete del 3-1.

FISCHIO FINALE

Migliore in campo Juve: a fine partita

Spal Juventus Next Gen 1-2: risultato e tabellino

Reti: 12′ Guerra , 21′ Damiani, 27′ Rabbi, 94′ Cerri.

SPAL (4-4-2): Galeotti; Fiordaliso, Valentini, Bassoli, Tripaldelli; Rao (58′ Dalmonte), Buchel (73′ Orfei) , Collodel, Maistro (73′ Contiliano); Zilli (58′ Antenucci), Rabbi (66′ Edera). A disposizione: Alfonso, Meneghetti, Del Favero, Bruscagin, Parravicini, Saiani, Iglio, Dumbravanu, Edera, Puletto. All. Colucci

JUVENTUS NEXT GEN (3-4-3): Daffara; Savona, Stramaccioni (83′ Stivanello), Poli; Comenencia, Damiani, Hasa, Rouhi; Sekulov (83′ Turicchia), Da Graça (66′ Cerri), Guerra. A disposizione: Scaglia, Fuscaldo, Maressa, Cerri, Ntenda, Iocolano, Palumbo, Valdesi, Perotti, Anghelè, Bonetti. All. Brambilla

Ammoniti: 18′ Collodel , 69′ Buchel, 81′ Stramaccioni

Arbitro: Mattia Nigro di Prato

The post Spal Juventus Next Gen 1-3: tornano al successo i bianconeri! appeared first on Juventus News 24.