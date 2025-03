Spagna: Il Programma di Cannabis Terapeutica in Fase di Approvazione

Una bozza di decreto inviata all’Unione Europea segna un passo importante nel programma di cannabis terapeutica in Spagna, ma le previsioni per il futuro non sono del tutto ottimistiche.

Il passo avanti nella legalizzazione

Il tanto atteso programma sulla cannabis terapeutica in Spagna ha fatto un significativo passo in avanti con l’invio della bozza di un decreto reale all’Unione Europea per la sua approvazione. Se il decreto venisse approvato, la Spagna potrebbe diventare, entro la fine dell’anno, il primo paese a garantire ai propri pazienti l’accesso legale alla cannabis terapeutica. Nonostante i progressi, però, il nuovo quadro normativo è stato definito da più parti come “debole” e rappresenterebbe uno dei modelli più restrittivi adottati finora da un Paese che ha intrapreso la legalizzazione.

Le critiche al programma

La bozza del decreto, che ha subito diverse consultazioni pubbliche, ha suscitato numerose critiche per la sua natura troppo restrittiva. Tra le principali limitazioni, i fiori di cannabis sono stati esclusi dal programma, mentre solo oli standardizzati saranno disponibili per i pazienti. Inoltre, l’accesso ai farmaci sarà limitato solo a farmacie ospedaliere, rendendo difficile l’accesso per chi vive nelle zone rurali. Gli unici medici abilitati a prescrivere la cannabis terapeutica saranno specialisti, escludendo i medici di base dalla possibilità di effettuare prescrizioni.

Condizioni limitate e esclusioni importanti

La legge proposta consente l’uso della cannabis terapeutica solo per condizioni specifiche e gravi, come la spasticità nella sclerosi multipla, l’epilessia grave, la nausea e il vomito causati dalla chemioterapia, e il dolore cronico resistente ai trattamenti. Al contrario, patologie come fibromialgia, Parkinson, Alzheimer e depressione, che potrebbero beneficiare dell’uso della cannabis, sono esplicitamente escluse.

Le previsioni per il futuro

Seppur considerato un “primo passo” verso la legalizzazione, molti esperti ritengono che il programma, così com’è strutturato, non rappresenti una soluzione efficace per i pazienti. Inoltre, la bozza del decreto è stata ulteriormente criticata per aver rimosso una clausola fondamentale che avrebbe consentito la ricerca sui fiori di cannabis. Questo avrebbe potuto favorire la raccolta di prove cliniche per promuovere l’espansione futura del programma, ma ora il futuro sembra incerto, con molte preoccupazioni sul fatto che la legge non possa evolversi nei prossimi anni.

Riepilogo breve

La bozza di decreto per la cannabis terapeutica in Spagna ha fatto un passo avanti, ma molte limitazioni potrebbero ridurre l’efficacia del programma. Se approvata, la legge consentirà solo un accesso limitato per i pazienti con determinate condizioni, mentre escluderà i fiori di cannabis e impone severe restrizioni sull’accesso ai farmaci. Sebbene ci siano segnali positivi, l’incertezza su come evolverà il quadro normativo lascia poche aspettative per una rapida espansione in futuro.

Commento personale

Pur riconoscendo il passo avanti che questa bozza di legge rappresenta, è evidente che il programma di cannabis terapeutica in Spagna è ancora lontano da un accesso ampio e facilitato per i pazienti. Le limitazioni imposte dalla bozza potrebbero rendere difficile soddisfare le reali necessità di coloro che potrebbero beneficiare di questa terapia, e solo il tempo dirà se la Spagna riuscirà ad evolvere il suo approccio in futuro.

