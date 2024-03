01:05, 27 Mar 2024, Articolo di ***Zebretta Bianconera***

Spagna Brasile 3-3: “il Filosofo” Danilo gioca un tempo, solo riposo per Bremer. Gol e spettacolo nel pareggio in amichevole Gol a grappoli e spettacolo nell’amichevole di lusso tra Spagna e Brasile terminata 3-3 con il pareggio arrivato al 97′ con un rigore trasformato da Paqueta. Buone notizie per la Juve con “il Filosofo” Danilo che giocato solo un […]

