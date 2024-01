Soyuncu AC Milan: il turco in chiusura con questo club. Rossoneri superati per l’acquisto del centrale

Soyuncu Milan: il turco in chiusura con questo club. Rossoneri superati per l’acquisto del difensore. Visite mediche fissate

Secondo quanto riportato da TMW, c’è l’accordo tra Fenerbahce e Atletico Madrid per il prestito dell’ex obiettivo del calcio mercato Milan, Çaglar Soyuncu.

Il difensore sbarcato a Istanbul proprio in queste ore e adesso si sottoporrà a visite mediche prima di sottoscrivere l’accordo.

The post Soyuncu Milan: il turco in chiusura con questo club. Rossoneri superati per l’acquisto del difensore appeared first on Milan News 24.