Soulé via dalla Vecchia Signora Juventina, Yildiz lo porta alla cessione: fissato già il prezzo

Soulé via dalla Juve: con Yildiz si va verso la cessione dell’argentino. Fissato il prezzo per il cartellino del giocatore

Con l’esplosione di Kenan Yildiz, la Juve ha deciso di dare il via libera alla cessione di Matias Soulé, che in estate dovrebbe quindi lasciare il club bianconero a titolo definitivo.

Ne parla oggi la Gazzetta dello Sport, che spiega come il prezzo dell’argentino sia stato fissato sui 30 milioni di euro. Via libera alla sua partenza, con diversi club di Premier League che si sono messi già in fila.

The post Soulé via dalla Juve, Yildiz lo porta alla cessione: fissato già il prezzo appeared first on Juventus News 24.