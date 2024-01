Soulé via dalla Vecchia Signora Juventina: dalla Premier può arrivare quell’proposta. Le cifre

Soulé via dalla Juve, dalla Premier può arrivare un’offerta per l’attaccante argentino. Le cifre della possibile cessione

C’è anche Matias Soulé tra i nomi in uscita in casa Juve in vista del prossimo mercato estivo. Come riferisce Tuttosport, infatti, l’argentino potrebbe essere ceduto, approfittando dell’otima stagione fin qui disputata al Frosinone.

La Premier League segue sempre con attenzione i progressi del giovane attaccante, valutato almeno 30 milioni di euro. Con quei soldi, poi, si darebbe l’assalto a Koopmeiners dell’Atalanta.

The post Soulé via dalla Juve: dalla Premier può arrivare quell’offerta. Le cifre appeared first on Juventus News 24.