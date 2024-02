Soulé via dalla Signora Juve? La posizione del club è nota: chiesta quella cifra per la cessione

Soulé via dalla Juve in estate? La posizione del club bianconero è ormai nota a tutti: ecco qual è la richiesta per cedere

Sempre più squadre sulle tracce di Matias Soulé, che in estate potrebbe davvero lasciare la Juve per volare in un campionato estero. L’argentino piace in Bundesliga e in Premier e, ad oggi, nessuno ha smentito una sua possibile partenza.

Come noto, il club bianconero ha bisogno di cedere prima di acquistare e il ragazzo potrebbe essere il sacrificato. La richiesta è sempre quella di almeno 30 milioni di euro, come scrive la Gazzetta dello Sport.

The post Soulé via dalla Juve? La posizione del club è nota: chiesta quella cifra per la cessione appeared first on Juventus News 24.