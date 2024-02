Soulé via dalla #Juve? Prezzo fissato, ecco la posizione del giocatore. #ULTIMISSIME #NEWS

08:32, 27 Feb 2024, Articolo di ***Zebretta Bianconera***

Soulé via dalla Juve? Prezzo fissato, ecco la posizione del giocatore. Le ULTIME novità sul futuro dell’argentino

35 milioni di euro. Sarebbe il prezzo fissato dalla Juventus per l’eventuale cessione di Matias Soulé. L’argentino è in bilico in vista della prossima stagione, quando rientrerà a Torino dopo il prestito al Frosinone.

Pubblicità

Pubblicità

Pubblicità

Per lasciare la Juve a titolo definitivo, però, Soulé vorrebbe un club di pari livello rispetto ai bianconeri.

Pubblicità

The post Soulé via dalla Juve? Prezzo fissato, ecco la posizione del giocatore. ULTIME appeared first on Juventus News 24.