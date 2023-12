Soulé Vecchia Signora Juventina, l’addio è scritto ma non sarà a gennaio. C’è un nuovo obiettivo

Soulé Juve, addio ormai scritto per l’argentino che però non cambierà maglia a gennaio. Ora c’è un nuovo obiettivo

Tra Matias Soulé e la Juve, complici i numerosi interessi dalla Premier League, sembra ormai non esserci futuro. Il destino dell’argentino appare essere quello di uno che non indosserà più la maglia del club bianconero, che si sta convincendo di cederlo al miglior offerente. Ma non subito.

Secondo Tuttosport, infatti, la cessione verrà rimandata in estate, quando il prezzo del giocatore potrà essere lievitato ancora per le prestazioni con il Frosinone. E se le premesse sono queste…

