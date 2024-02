Soulé Signora Juve, prove di rinnovo. Ma due club sono pronti a svenarsi per lui

Soulé Juve, prove di rinnovo per l’attaccante argentino con il club bianconero. Ma due squadre sono pronte ad andare all’assalto

Come riferito da Tuttosport, in casa Juve si guarda con attenzione alle prestazioni di Matias Soulé durante il suo prestito al Frosinone. Da tempo si lavora per un’intesa sul rinnovo in caso di ritorno alla casa madre a luglio, che non rimane però sicuro come scenario.

Crystal Palace e Newcastle sono infatti pronti a svenarsi per portare il giocatore in Premier League. Lo stesso farebbero dall’Arabia Saudita, ma l’argentino ha già declinato le offerte con la volontà di rimanere ancora a lungo in Europa.

