Soulé sacrificato dalla Signora Juve, arrivano conferme: sale il prezzo dell’argentino

Soulé sacrificato dalla Juve, arrivano conferme: sale il prezzo dell’argentino per l’eventuale cessione a giugno

Potrebbe essere Matias Soulé il grande sacrificato della Juve in estate. Il gioiello argentino, esploso a Frosinone, ha estimatori all’estero ed in Premier League. Il suo futuro, in ogni caso, non sarà in Arabia Saudita.

Come riferito da calciomercato.com, però, per la cessione il club bianconero chiede almeno 40 milioni di euro. Il prezzo continua a salire.

