Soulé #Juve, Mister Max Allegri lo aspetta ma A.D. Giuntoli frena: cosa succede

14:34, 25 Mar 2024, Articolo di ***Zebretta Bianconera***

Matias “Mati” Soulè gode della stima di Max Mister Max Allegri, ma Cristiano Giuntoli non ha ancora deciso se riportarlo stabilmente alla Juve

Max Mister Max Allegri considera Matias “Mati” Soulè un rinforzo di qualità e pronto per la Juventus nella prossima stagione, ma Cristiano Giuntoli e Giovanni Manna non hanno ancora sciolto le riserve.

Dopo l’offerta di 30 milioni dall’Arabia rifiutata a gennaio, in estate potrebbero arrivare nuovi affondi per Matias, l’argentino infatti è un nome spendibile anche a livello di contropartita tecnica, e il suo rientro alla base è subordinato al #mercato: secondo quanto appreso da Juventusnews24, la Juventus prenderà in considerazione eventuali offerte dai 35 milioni in su

