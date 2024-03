00:33, 19 Mar 2024, Articolo di ***Zebretta Bianconera***

Soulé in Nazionale: giocherà con l’Argentina Under 23. I #particolari della situazione sui due impegni del calciatore in prestito dalla Juve al Frosinone

Matias Soulé è stato convocato dall’Argentina Under 23 del CT Javier Mascherano per le due amichevoli in Messico contro la Nazionale messicana, in programma nelle città di Mazatlán e Puebla venerdì 22 marzo e lunedì 25 marzo.

Due impegni in preparazione ai Giochi Olimpici di Parigi per il gioiello del Frosinone in prestito dalla Juventus.

