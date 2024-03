00:47, 2 Mar 2024, Articolo di ***Zebretta Bianconera***

Soulé, i gol non bastano: Scaloni lo esclude dai convocati dell’Argentina. Sono 6 i giocatori presenti che giocano in Serie A

L’Argentina ha reso nota la lista dei convocati per le partite amichevoli contro El Salvador e Costa Rica. A sorpresa il Ct Scaloni ha escluso Soulé nonostante i gol e le ottime prestazioni col Frosinone. Sono 6 i giocatori presenti che giocano in Serie A, tra cui gli ex Juve Dybala e Paredes (più Di Maria).

Pubblicità

Pubblicità

Pubblicità

Portieri: Franco Armani, Walter Benitez, Emiliano Martinez.Difensori: German Pezzella, Nehuen Perez (Udinese), Nicolas Otamendi, Cristian Romero, Nicolas Tagliafico, Marcos Senesi, Nahuel Molina, Valentin Barco.Centrocampisti: Exequiel Palacios, Rodrigo de Paul, Leandro Paredes (Roma), Alexis Mac Allister, Enzo Fernandez, Giovani Lo Celso.Attaccanti: Nico Gonzalez (Fiorentina), Alejandro Garnacho, Facundo Buonanotte, Valentin Carboni (Monza), Angel Di Maria, Lionel Messi, Julian Alvarez, Lautaro Martinez (Inter), Paulo Dybala (Roma).

Pubblicità

The post Soulé, i gol non bastano: Scaloni lo esclude dai convocati dell’Argentina appeared first on Juventus News 24.