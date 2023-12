Soulé fa “paura” alla Vecchia Signora Juventina: in Serie A è il re del dribbling

Soulé fa “paura” alla Juve: in Serie A è il re del dribbling. Nessuno ha fatto meglio dell’argentino del Frosinone

Soulé è uno dei pericoli maggiori per la difesa della Juve che dalle 12:30 affronterà il Frosinone allo Stirpe.

Come ricordato da Tuttosport, infatti, l’argentino è il re del dribbling in Serie A con 61 dribbling riusciti fino a questo momento del campionato. E’ quindi Soulé il giocatore in grado di creare superiorità numerica, partendo da destra, per sfruttare il suo mancino e creare pericoli con assist e tiri.

