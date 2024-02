Soulé fa godere la Signora Juve: la felicità del club dopo “la rete” e l’assist al Milan

Soulé fa godere la Juve: la felicità del club dopo il gol e l’assist al Milan. L’argentino è il protagonista di Next Gen On The Road

Soulé è stato ancora una volta protagonista della rubrica della Juve dal titolo Next Gen On The Road dedicata ai giovani bianconeri che si stanno mettendo in evidenza in prestito in altre squadre.

LA GIOIA DELLA JUVE – Il primo è ormai una habitué di questa rubrica: Matias Soulé, ancora una volta a segno con il Frosinone nella combattuta gara contro il Milan, persa nei minuti di recupero dai ragazzi di Di Francesco. L’esterno argentino dal dischetto nel primo tempo ha trovato la rete n°10 in stagione – il primo nella storia del Frosinone a raggiungere la doppia cifra in Serie A, uno dei tanti record collezionati dal classe 2003 in questi mesi in cui sta mostrando anche grande continuità di rendimento. Soulé è a quota 10 gol e due assist in 21 presenze con il Frosinone, sempre titolare dallo scorso settembre e riferimento di un gruppo che anche contro il Milan ha dimostrato di poter affrontare a viso aperto ogni genere di avversario.

The post Soulé fa godere la Juve: la felicità del club dopo il gol e l’assist al Milan appeared first on Juventus News 24.