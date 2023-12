Soulè, Barrenechea e Kaio Jorge: il messaggio di Allegri alla vigilia di Frosinone-Vecchia Signora Juventina

Soulè, Barrenechea e Kaio Jorge: il messaggio di Allegri alla vigilia di Frosinone-Juve. Le parole in conferenza

Massimiliano Allegri è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia di Frosinone–Juve. Le sue parole sui tre bianconeri al Frosinone.

KAIO JORGE, BARRENECHEA E SOULE – «Stanno facendo bene, non avevo dubbi su cosa potessero fare. Frosinone è una società sana, dove c’è un direttore sportivo che sa il proprio mestiere e un allenatore come Di Francesco che aveva voglia di rivalsa. Per la Juve il percorso di loro tre è importante. Devono fare un percorso, a meno che prendano e giochino titolari alla Juve. Sono contento di quanto stanno facendo».

